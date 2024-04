Like a Dragon, comincia il casting per il nuovo gioco. Yakuza Kiwami 3? Si farà

Come saprete, il "trattamento Kiwami" è stato per il momento riservato solo ai primi due episodi di Yakuza, mentre il terzo è stato semplicemente rimasterizzato ma sente parecchio il peso dei suoi anni.

Il director Masayoshi Yokoyama ha annunciato oggi che il Ryo Ga Gotoku Studio ha dato il via al casting per il nuovo capitolo di Like a Dragon , sebbene al momento non ci siano ulteriori dettagli.

Un nuovo Like a Dragon

Il Ryo Ga Gotoku Studio ha spiegato che il casting per il nuovo capitolo di Like a Dragon si svolgerà in maniera simile alle audizioni che il team ha svolto per scegliere le hostess live action di Like a Dragon Gaiden.