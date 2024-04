Apple per iPhone 16 cambierà la disposizione dei sensori, stando alle prime cover

Sono stati pubblicati online i primi scatti delle custodie destinate ai futuri iPhone 16, portando con sé un'altra indicazione che suggerisce la presunta disposizione verticale della fotocamera posteriore sui prossimi dispositivi di punta di Apple. Come noto, negli ultimi mesi sono stati diffusi vari schemi che indicavano come l'azienda stesse esplorando diverse opzioni per la disposizione dei sensori e, come spesso accade, gli accessori realizzati in anticipo al lancio dei prodotti risultano essere degli indizi sulle imminenti modifiche. Oltre al modulo della fotocamera, le immagini rivelano qualche altro dettaglio sul design dei prossimi modelli standard di iPhone 16 e iPhone 16 Plus, senza mostrare grandi sorprese.

Foro ovale Le immagini delle prime cover di iPhone 16 Analizzando questi prototipi, possiamo notare che il "ritaglio" per il modulo della fotocamera ricalca una configurazione per iPhone 16 simile a quella di modelli passati, nella fattispecie quella di iPhone X.

Presenti due anelli separati per gli obiettivi Wide e Ultra Wide, racchiusi in una protuberanza a forma di pillola.

Il microfono è posizionato accanto alle lenti, mentre il flash LED si trova al di fuori del modulo. Si presume che l'orientamento verticale sia stato progettato a favore dei recenti dispositivi Vision Pro e rifletta l'intenzione di introdurre la registrazione dei video spaziali, ovvero video fruibili dal visore di realtà mista di Apple, sui modelli standard di iPhone; dell'attuale generazione, solo iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max hanno questa peculiarità Oltre alla parte posteriore, sappiamo che nei lati, i prossimi iPhone presenteranno un pulsante "Azione" simile a quello di iPhone 15 Pro, insieme a un pulsante di "Cattura" sensibile alla pressione per la registrazione di video, integrato nella cornice del dispositivo.

Sebbene non sia visibile dallo scatto, viene riportato che un'apertura per il pulsante di "Cattura" sia presente sulle custodie più recenti.