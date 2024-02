Apple sta preparando un restyling del modulo fotocamere di iPhone 16: ecco come potrebbe essere

Ora, in un' immagine di un modulo condivisa su X di presunta appartenenza a iPhone 16, vediamo i sensori delle fotocamere impilati verticalmente, alloggiati in un sottile plateau, come già in precedenza era stato anticipato .

Le immagini sono state diffuse da Majin Bu, un leaker noto per aver già fornito anticipazioni sull'abbandono della disposizione diagonale per i futuri sensori di Cupertino.

Tra anteprime e miraggi

È possibile un nuovo design per il modulo camera di 16 Pro

Attualmente, Apple si trova nella fase di test di vari prototipi per iPhone 16, e l'eventuale adozione delle modifiche rimane ancora incerta.

Le voci precedenti suggerivano la possibilità di un restyling dell'involucro della fotocamera per gli iPhone 16 Pro, ma è importante notare che è troppo presto per trarre conclusioni definitive, dato che il lancio dei modelli è ancora a diversi mesi di distanza.

Majin Bu ha condiviso un'immagine evidenziando un'area sul modulo fotografico dell'iPhone 15 Pro attuale, suggerendo un possibile cambiamento di design.

Successivamente, ha chiarito che l'area evidenziata è mirata a segnalare la "zona sicura" per i produttori di accessori, ovvero una parte che non deve essere coperta in alcun modo delle cover in realizzazione.

Da Majin Bu arrivano dettagli sulle possibili tonalità per i futuri iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, con nomi potenziali come "Desert Yellow" (Giallo Deserto) e "Cement Grey" (Grigio Cemento), ma il leaker avverte che essendo informazioni pre-produzione, potrebbero subire modifiche.