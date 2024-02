Sony: il CEO vuole pubblicare i giochi su PS5, PC e 'altre piattaforme', quali?

Tramite una sessione di domande e risposte per gli investitori di Sony, il CEO della compagnia ha parlato del futuro di PlayStation, affermando che l'obiettivo è crescere su PS5, PC e "altre piattaforme". Queste parole stanno circolando in rete nelle ultime ore con sempre più insistenza, ma esattamente cosa può voler dire?

Una risposta facile è altre console, come Xbox e la prossima piattaforma di Nintendo. Considerando che Xbox sta facendo ulteriori passi in ambito multipiattaforma, potrebbe non stupire che Sony voglia fare lo stesso.

Ora come ora non abbiamo certezze, ma come sottolinea l'utente Genki, "altre piattaforme" potrebbe indicare mobile, cloud, VR e il metaverso.

Non si tratta di una supposizione, perlomeno non del tutto, in quanto la presentazione di Sony stessa include la categoria "Più piattaforme", parlando di PC, mobile, VR, Cloud e Metaverso. Potete vederlo qui sopra.