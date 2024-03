PlayStation: oggi è l'ultimo giorno di Jim Ryan nella compagnia, che vede un futuro roseo per PS5

Oggi è l'ultimo giorno di Jim Ryan all'interno di Sony Interactive Entertainment, e quindi di PlayStation , con cui ha lavorato per circa 30 anni. Ryan ha occupato diversi ruoli dentro la compagnia, arrivando a diventarne CEO, posizione mantenuta per cinque anni dopo l'addio di Shawn Layden.

Una figura chiave

Ryan ha rappresentato molto per PlayStation

Nel bene e nel male, Ryan ha rappresentato moltissimo per PlayStation in questi anni, portando il marchio a picchi mai raggiunti prima in termini di successo e ricavi e segnando al contempo alcune svolte obbligate i cui effetti si stanno rivelando problematici, come quella verso i live service.

Ryan ha avuto modo di salutare i fan di PlayStation nell'ultimo episodio del podcast ufficiale del marchio, in cui ha raccontato i suoi trascorsi e in cui si è detto fiero di PS5, tando da affermare che potrebbe diventare la console di maggior successo di sempre per Sony: "Credo che i giochi e le esperienze di gioco su PS5, per prime quelle dei PlayStation Studios, siano il meglio che abbiamo mai visto."

Ryan ha anche affermato che la quantità di giochi pubblicati finora su PS5 dai PlayStation Studios, a questo punto del ciclo di vita della console, è maggior di quanto si sia mai visto in passato e che le cose miglioreranno in futuro grazie agli investimenti e alle acquisizioni fatte: "Siamo in una posizione di forza e credo che il futuro sia luminoso."

Detto questo, Ryan è anche contento di sapere che PlayStation è in buone mani, ossia che la dirigenza è forte ed è formata da individui eccellenti.