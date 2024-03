Open Roads, vediamo i voti della critica e un video di gameplay

Open Roads, l'interessante avventura "on the road" sviluppata da Fullbright, è stata accolta con voti contrastanti dalla stampa internazionale, mentre Game Informer ha pubblicato un nuovo video di gameplay che mostra il gioco in azione.

Xbox Tavern - 9

God is a Geek - 9

Digital Chumps - 8,5

Shacknews - 8

Forbes - 8

Gaming Nexus - 8

RPG Fan - 8

Hardcore Gamer - 8

CGMagazine - 8

GameSpew - 8

The Indie Informer - 8

Worth Playing - 7,5

GamingTrend - 7,5

WellPlayed - 7,5

Checkpoint Gaming - 7

GamesRadar+ - 7

GamingBolt - 7

IGN - 6

Dexerto - 6

Eurogamer - 6

Pure Xbox - 6

Push Square - 6

Twinfinite - 6

GameSpot - 6

PC Gamer - 5,6

COGconnected - 5,5

Metro GameCentral - 4

Sopravvissuto alle polemiche relative all'autore di Gone Home, accusato di aver creato un luogo di lavoro tossico, il gioco prodotto da Annapurna Interactive ha insomma portato a casa valutazioni che vanno dal 9 al 4, con una tendenza che comunque appare per lo più positiva.