AMD Ryzen: spuntano le prime CPU mobile con architettura Zen 5

Sembra che AMD abbia iniziato a inviare i primi chip Ryzen con architettura Zen 5 destinate alle serie mobile Strix Point e Fire Range. I listini avvistati da @Harukaze5719 mettono in mostra quattro diverse varianti per ogni modello, accompagnati dai rispettivi codici d'ordine: per la precisione, stiamo parlando di due CPU Fire Range e due APU Strix Point, le prime destinate ai laptop di fascia alta e le seconde al segmento commerciale. Scopriamo insieme tutte le novità.