PUBG Mobile supporterà presto i 120 FPS su Galaxy S24 Ultra e Galaxy S23 Ultra

La sua base di giocatori attivi si è estesa costantemente nel corso di questi anni, e ora gli appassionati che popolano le sue arene avranno un motivo in più per giocare.

PUBG Mobile, che ha da poco celebrato il sesto anniversario dell'approdo sugli smartphone, risulta uno dei titoli meglio riusciti per piattaforme mobile e tra gli esport più giocati al mondo: ha inoltre da poco annunciato una nuova partnership con il produttore di auto di lusso Bentley Motors .

Ultra-fluido

La notizia condivisa su X

Attualmente, su dispositivi Galaxy S23 Ultra e Galaxy S24 Ultra, il gioco funziona a 90 frame al secondo e l'incremento di 30 FPS può fare una notevole differenza, soprattutto per titoli che contengono sequenze di azione veloce.

Sebbene si possa sottovalutare l'importanza di questa caratteristica, va sottolineato che un gameplay più fluido a 120 FPS offre vantaggi significativi, soprattutto quanto si sceglie di giocare con visuale in prima persona.

Non c'è ancora una data certa per il rilascio dell'aggiornamento che permetterà la nuova feature, ma è consigliabile controllare la pagina dello store relativa al gioco per restare al passo sulla situazione.