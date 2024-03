Apple querela un ex impiegato che da anni divulgava i segreti dell'azienda su Signal

Questo mese, tale Andrew Aude, ha visto il suo nome passare sotto i riflettori della cronaca, ma non nel modo che ci si potrebbe mai augurare: Apple lo ha citato in giudizio presso il tribunale statale della California.

Diario di segreti

Nel corso del tempo, Aude avrebbe rivelato ulteriori informazioni riservate, comprese quelle su prodotti non annunciati e sull'hardware

Andrew Aude si è unito ad Apple nel 2016 come ingegnere software iOS, assumendo un ruolo che gli ha permesso di accedere ad una vasta gamma di informazioni su software e hardware.

Queste non si limitavano solo a iOS o iPhone, ma comprendevano anche il recentemente annunciato Vision Pro.

Le accuse si estendono su un periodo di cinque anni, durante il quale Aude avrebbe utilizzato il suo iPhone aziendale per divulgare informazioni su più di una dozzina di prodotti e su politiche aziendali.

Tra le numerose funzionalità rivelate anzitempo da Aude ci sarebbe quella dell'app Diario.

Un giornalista del Wall Street Journal sarebbe venuto a conoscenza dei dettagli prima dell'aggiornamento di iOS 17, con conseguenti articoli che anticipavano le informazioni sull'app.

Aude avrebbe inviato qualcosa come 1.400 messaggi al giornalista, salvato in rubrica come "Homeboy", e oltre 10.000 messaggi a un altro giornalista di The Information.

Altri leak riguarderebbero Vision Pro, come testimoniato da un presunto screenshot datato ottobre 2020 sull'iPhone aziendale di Aude.