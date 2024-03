CD Projekt Red non utilizzerà le microtransazioni nei giochi single player

Piotr Nielubowicz, il Chief Financial Officer di CD Projekt, lo studio della serie The Witcher e di Cyberpunk 2077, non vede spazio per le microtransazioni nei giochi single player della compagnia. Ciò non toglie che saranno considerate per i giochi multiplayer.

La dichiarazione di Nielubowicz è arrivata in occasione di una sessione di domande e risposte con gli investitori, in cui gli è stato esplicitamente chiesto se nei prossimi giochi di CD Projekt Red ci saranno delle microtransazioni.

Nielubowicz: "Non c'è posto per le microtransazioni nel caso dei giochi single player, ma non escludiamo di poterle utilizzare in futuro, nel caso di progetti multiplayer."