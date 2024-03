Yu-Gi-Oh! World Championship 2024, il campionato ufficiale si svolgerà in USA

Quattro tornei diversi

I duellanti si ritroveranno in USA

Le sfide si organizzeranno dunque secondo quattro tornei, corrispondenti a diverse "discipline": un torneo per Yu-Gi-Oh! Gioco di Carte Collezionabili (GCC), un torneo per Yu-Gi-Oh! Master Duel e due diversi tornei per Yu-Gi-Oh! Duel Links. Il primo di questi sarà, come in passato, dedicato a Speed Duel, mentre il secondo si concentrerà su Rush Duel, il nuovo formato di gioco introdotto nel titolo a settembre 2023.

Konami ha anche confermato i dettagli relativi agli eventi World Championship Qualifier (WCQ) per America, Europa e Oceania. In questi tornei, i migliori Duellanti dei rispettivi continenti si affronteranno per qualificarsi allo Yu-Gi-Oh! WCS 2024, guadagnandosi la possibilità di diventare Campione del Mondo di Yu-Gi-Oh! GCC.

Ecco le date e le sedi per gli eventi WCQ: