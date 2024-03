Xbox Partner Preview: tutti i giochi, gli annunci e i trailer dell'evento Microsoft

Dopodiché è stata la volta del trailer di Sleight of Hand , il nuovo titolo di Riffraff Games che mette insieme azione, stealth e deck building per un progetto senza dubbio originale, che peraltro sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass.

Si è concluso da pochi minuti l' Xbox Partner Preview , un evento in cui Microsoft ha presentato i prossimi giochi in arrivo sulle sue piattaforme attraverso spettacolari trailer e finanche alcuni annunci a sorpresa.

Game Pass ma non solo

A proposito di Xbox Game Pass, vi debutterà al day one anche l'affascinante The Alters, presentato con un trailer del gameplay all'Xbox Partner Preview: si tratta di un'avventura fantascientifica in cui controlliamo un personaggio che sceglie di "sdoppiarsi" usando una misteriosa sostanza nel disperato tentativo di fuggire da un pianeta ostile.

Su Game Pass troveremo al lancio anche l'accattivante Creatures of Ava, annunciato con un trailer nel corso dell'evento Microsoft: un titolo molto particolare, in cui il nostro compito sarà quello di salvare le creature che popolano il pianeta Ava nei panni di un'appassionata ricercatrice.

Dopo la parentesi Roblox Griefville x Chucky, abbiamo assistito all'annuncio di The Sinking City 2, che segna un cambio di genere per Frogwares: il nuovo capitolo della serie si focalizza sulle meccaniche survival rispetto alle sole indagini, puntando a un maggiore grado di coinvolgimento.