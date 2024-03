Roblox Griefville x Chucky, il trailer dall'Xbox Showcase Partner

Il trailer, molto breve, mostra alcune sequenze di gameplay dell'esperienza horror di Roblox. Sebbene si sia visto poco, siamo certi che gli appassionati del gioco sandbox e di Cucky non si lasceranno sfuggire questa nuova esperienza.

Chucky è il protagonista della serie di film noti in Italia come La bambola assassina (Child's Play in originale). Il personaggio è stato al centro di diversi film, ma è diventato parte anche di vari videogiochi.

Un esempio è Dead by Daylight.