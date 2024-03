Creatures of Ava annunciato con un trailer, in arrivo su PC, Xbox e Game Pass

Creatures of Ava è tra le novità annunciate durante l'Xbox Partner Preview di oggi con un trailer, e si presenta come un gioco molto particolare, un "Creature Saver" nel quale dobbiamo esplorare lo strano pianeta di Ava e aiutare le creature che lo popolano, in vari modi.

Dotato di una caratterizzazione molto particolare e di una base narrativa e sceneggiatura scritte in collaborazione con Rihanna Pratchett, Creatures of Ava mette in scena un gameplay interamente non violento e incentrato su aiutare la natura, cercando di salvare le creature presenti sul pianeta da una misteriosa infezione che sta dilagando sulla sua superficie.

La protagonista è in grado di utilizzare una sorta di flauto magico con il quale può guidare le creature e comunicare con queste, cercando di trovare il modo per aiutarle in vari modi e affrontare le minacce che si presentano sul pianeta.