The First Berserker: Khazan, trailer dall'Xbox Partner Showcase del gioco della saga DNF

Durante l'Xbox Partner Preview di marzo 2024 abbiamo avuto la possibilità di vedere The First Berserker Khazan, un gioco d'azione hack & slash ispirato ai soulslike.

Si tratta di un gioco d'azione hardcore che ci mette nei panni di Khazan, un grande generale dell'Impero Pell Los, risorto dalla morte e pronto alla vendetta.

Possiamo aspettarci un gioco nel quale dovremo mettere alla prova le nostre abilità d'azione, con un sistema di combattimento ispirato all'hack and slash di DNF. Il gioco è inoltre ambientato all'interno dello stesso universo di DNF, un marchio di Nexon (editore).

The First Berserker Khazan permetterà di personalizzare il nostro personaggio in diversi modi, definendo le abilità e gli equipaggiamenti. Possiamo aspettarci un sistema di combattimento basato anche sui parry e le schivate, per avere la meglio sulle mosse d'attacco nemiche.

The First Berserker: Khazan non ha per ora una data di uscita precisa, ma è previsto per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

