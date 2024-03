Frostpunk 2: un trailer annuncia la data di uscita, sarà su PC Game Pass al lancio

Nei panni della massima autorità, il giocatore deve costruire la sua città, realizzando quartieri e assicurando di accontentare le richieste dei cittadini in un panorama post-apocalittico. Nel filmato abbiamo un assaggio di uno degli esiti più catastrofici: non riuscendo a offrire abbastanza tetti e posti di lavoro la popolazione ben presto entra sul piede di guerra e dà vita a una guerra civile.

Come nel precedente capitolo della serie, anche in Frostpunk 2 il giocatore sarà chiamato a prendere decisioni difficili da cui dipendono la sopravvivenza di una metropoli che tenta di sopravvivere a una apocalittica tempesta di ghiaccio che si è abbattuta sulla Terra che ha decimato la popolazione mondiale.

Frostpunk 2 è tornato a mostrarsi in occasione dell'Xbox Partner Preview andato in onda stasera, dove per l'occasione è stato presentato un trailer ed è stata annunciata la data di uscita su PC, fissata al 25 luglio 2024 . Ricordiamo inoltre che al lancio il gioco sarà disponibile anche su PC Game Pass , mentre nei mesi successivi seguirà la pubblicazione delle versioni Xbox Series X|S e PS5.

Al via i preorder, beta garantita e accesso anticipato con la Deluxe Edition

Con l'annuncio della data di uscita sono iniziati anche i preorder di Frostpunk 2 su Steam al prezzo di 44,99 euro per la versione Standard e di 67,49 euro per la Deluxe Edition.

Questa edizione include 3 DLC che verranno pubblicati dopo il lancio, oggetti in gioco esclusivi, novella "Warm Flesh" in versione digitale, un artbook e la colonna sonora in digitale, nonché l'accesso anticipato alla campagna di 72 ore rispetto alla data di uscita e l'ingresso garantito per la beta che si svolgerà per una settimana ad aprile 2024.