Spotify approfitta della DMA dell'Unione Europea: scacco ad Apple

Che la multa di 2 miliardi di dollari che Apple si è ritrovata addosso sia pesante, non c'è dubbio: la Commissione Europea ha infatti inflitto tale ammenda per quello che viene definito abuso di posizione dominante per quanto riguarda la sua app di distribuzione musicale. Ora però sembra che Spotify sia pronta a trarre vantaggio da queste nuove regole di Apple nella UE.

Stando a quanto rivelato da Spotify, sembrerebbe che il famoso servizio di streaming musicale vorrebbe mettere tutti i prezzi e i dettagli dei suoi abbonamenti con un link che porta fuori dall'applicazione su iOS: questa procedura, che fino a poco tempo fa era impensabile, ora diventa una possibilità.