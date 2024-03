Si tratta di remaster fedeli alle esperienze originali, ma sostanzialmente modificate sul piano dei comandi per adattarsi al meglio al controller di Xbox : un compito che gli sviluppatori hanno affrontato ridisegnando questo aspetto da zero e assicurandosi che tutto fosse immediato e accessibile.

In attesa dell' uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , il team di sviluppo ucraino ha potuto collaborare con Metaboo per portare Shadow of Chernobyl, Clear Sky e Call of Pripyat sulle console Microsoft, con un pacchetto disponibile su Xbox Store a 39,99€ oppure con i singoli giochi a 19,99€.

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy è stato lanciato a sorpresa su Xbox Series X|S e Xbox One nel corso dell'Xbox Partner Preview: si tratta di una raccolta rimasterizzata dei primi tre capitoli della serie targata GSC Game World.

Le parole di GSC Game World

"S.T.A.L.K.E.R. è stato un franchise per PC per molto tempo, quindi le priorità principali erano concentrate sull'adattamento dell'esperienza per le console nel suo complesso (compreso, ma non solo, il supporto nativo del controller)", ha spiegato l'addetto alle pubbliche relazioni Zakhar Bocharov. "Abbiamo creato tutto da zero, assicurandoci che fosse facile da controllare e comodo da giocare".

"Volevamo portare S.T.A.L.K.E.R. su console già da tempo e abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri fidati partner di Mataboo per realizzarlo", spiega Bocharov. "Nonostante la nuova data di uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2, abbiamo deciso di mantenere S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy all'inizio del 2024 per dare ai giocatori un po' di tempo per completare gli originali prima di passare al sequel."

"Considerando lo status di cult della serie e sapendo che S.T.A.L.K.E.R. 2 è in arrivo su Xbox, era logico permettere agli utenti di provare i giochi originali", spiega Bocharov. "Consideriamo queste uscite come la chiusura di una lacuna che esisteva da tempo; tutti i giochi della serie saranno finalmente disponibili sulle piattaforme previste."