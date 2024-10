S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy arriva su Nintendo Switch, annunciata la data di uscita

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy sta per arrivare anche su Nintendo Switch, con una data di uscita per questa versione che è stata annunciata oggi da GSC GameWorld, fissata per il 31 ottobre 2024.

Lanciato a sorpresa su PS4 e Xbox nel corso dell'Xbox Partner Preview dello scorso marzo, il pacchetto è dunque in arrivo anche sulla console Nintendo, dove arriverà alla fine del mese con un notevole ritardo rispetto al lancio sulle altre piattaforme, probabilmente per una dose di lavoro aggiuntivo richiesto per l'adattamento in questione.

Si tratta di una raccolta che propone i primi tre capitoli della serie, ovvero il primo e le sue due maxi-espansioni, in forma riveduta e corretta, proposti per le console moderne (o meglio, per le console in generale, considerando che l'originale era solo su PC).