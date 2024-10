I voti di Famitsu di questa settimana sono pochi e non buoni

Questa settimana la rivista giapponese Famitsu , arrivata al numero 1869, ha pubblicato soltanto due recensioni , oltretutto di giochi non certo imprescindibili, almeno stando ai voti assegnati . Si tratta di Last Time I Saw You e Sky Oceans: Wings for Hire, entrambi non proprio eccezionali, anche se non allo stesso modo.

I voti

Last Time I Saw You (PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch) - 8 / 8 / 7 / 7 [30/40]

Sky Oceans: Wings for Hire (PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch) - 6 / 6 / 6 / 7 [25/40]

Sky Oceans: Wings for Hire non ha convinto Famitsu

Per chi si stesse chiedendo come funzionano i voti di Famitsu, la risposta è davvero molto semplice: sono la somma di quattro giudizi su base 10 espressi da altrettanti redattori, per un risultato su base 40.

Last Time I Saw You è un'avventura narrativa indie 2D ambientata nel Giappone del 1980. Il gioco segue le vicende di Ayumi, un ragazzino che deve affrontare la terribile maledizione che ha colpito la sua città, tra profonde amicizie e primi amori.

Sky Oceans: Wings for Hire mira a riproporre l'esperienza di un gioco di ruolo classico, ma in una veste p iù moderna. Il giocatore interpreta Glenn Windwalker che vuole fermare l'Alleanza. Per farlo dovrà reclutare una ciurma di eroi e prepararsi a delle difficili battaglie aeree.