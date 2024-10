Tanti modelli di Amazon Echo in sconto, per tutte le fasce di prezzo e tutte le necessità

Oggi è il secondo e quindi ultimo giorno della Festa delle Offerte Prime di Amazon Italia : gli abbonati possono continuare a sfruttare le promozioni più interessanti sulla piattaforma, ma non mancano le proposte per tutti gli utenti, anche non abbonati. Ad esempio, ora possiamo vedere che è disponibile un sconto per i prodotti della linea Echo di Amazon . Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ecco anche gli Echo Show . Queste promozioni termineranno il 15 ottobre alle 20:55 !

Le caratteristiche dei vari modelli di Echo

Se siete in cerca di un prodotto della linea Echo ma non siete certi di quale faccia maggiormente al vostro caso, potete scegliere in base alle loro caratteristiche principali. EchoPop è pensato per riprodurre audio ed è adatto negli spazi più piccoli poiché non supporta l'audio dinamico, manca inoltre del sensore di temperatura, a differenza di Echo Dop di quinta generazione.

Le principali caratteristiche di Echo Show 8

Se cercate un prodotto che faccia da sveglia mostrando l'ora, dovete optare per l'Echo Spot (modello 2024) che permette anche di riprodurre musica e sfruttare le funzioni della Casa Intelligente. Permette anche di vedere il meteo e usare i comandi vocali.

Gli Echo Show sono un'evoluzione degli altri modelli e propongono uno schermo perfetto per usare varie applicazioni come Prime Vide e Netflix, guardare le fotografie e fare videochiamate con le telecamere integrate. I modelli più costosi hanno schermi più grandi e di qualità e risoluzione superiore, oltre che altoparlanti e telecamere migliori.