Unknown 9: Awakening, un trailer del gameplay mostrato all'Xbox Partner Preview

Unknown 9: Awakening è stato presentato da Bandai Namco e Reflector Entertainment con un trailer del gameplay in occasione dell'Xbox Partner Preview di questa sera. Il gioco uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso dell'estate.

Annunciato originariamente alla Gamescom 2020, Unknown 9: Awakening è un promettente action adventure in cui vestiamo i panni di Haroona, una guerriera dal passato misterioso che ha ricevuto speciali abilità attraverso il suo legame con una dimensione oscura nota come "the Fold".

Inizialmente mossa dal desiderio di vendetta, la protagonista di Unknown 9: Awakening si troverà ad affrontare un viaggio che la porterà ad affrontare un'organizzazione segreta, la Leap Year Society, e i suoi pericoosi membri, fra cui lo spietato Vincent Lichter, determinato a sfruttare la dimensione oscura per conquistare il mondo.