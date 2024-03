Sleight of Hand annunciato all'Xbox Partner Preview, sarà al lancio su PC e Xbox Game Pass

L'Xbox Partern Preview andato in onda stasera è stato il palcoscenico anche di annunci di titoli nuovi di zecca, come l'accattivante Sleight of Hand , un gioco di azione e stealth tattico in terza persona con elementi da deckbuilder .

I primi dettagli

Dalle sequenze del trailer cinematografico che ha accompagnato l'annuncio e dalla pagina Steam, apprendiamo che la trama è basata sullo spionaggio, con la protagonista, nome in codice "Lady Luck", che si infiltra tra i ranghi nemici sfruttando una specie di carte dei tarocchi magiche che scatenano vari effetti, come pietrificare un bersaglio, far diventare invisibile il giocatore, accecare i nemici e così via. Oltre alle carte, che potremo scegliere, potenziare e organizzare in dei deck, sarà possibile equipaggiare vari accessori con effetti passivi unici che si attivano in determinate condizioni.

Per il momento Sleight of Hand non ha ancora una data di uscita, neppure indicativa, dunque è probabile che prima di poterlo giocare dovremo attendere anche alcuni anni, con la speranza di ricevere presto aggiornamenti dagli sviluppatori di RiffRaff Games.