Tales of Kenzera: ZAU si mostra con un nuovo trailer del gameplay

Tales of Kenzera: ZAU è stato mostrato nuovamente in azione durante l'Xbox Partner Preview, con un trailer del gameplay che mette in luce le interessanti meccaniche di questo action adventure in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Annunciato ai The Game Awards 2023, Tales of Kenzera: ZAU unisce la struttura metroidvania a una storia ispirata al trauma vissuto dall'attore Abubakar Salim, che trasmette un inequivocabile messaggio di speranza nei confronti di chi si trova a dover affrontare una grave perdita.