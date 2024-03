Final Fantasy 14 ha una data di uscita su Xbox Series X|S, Starter Edition inclusa con Game Pass

Finalmente Final Fantasy 14 ha una data di uscita su Xbox Series X|S ed è anche molto vicina. Tramite un trailer presentato durante l'Xbox Partner Preview, Square Enix ha svelato che l'MMO sarà disponibile sulle console verdecrociate a partire dal 21 marzo 2024.

Le novità non finiscono qui. Infatti, la Started Edition sarà inclusa nelle Ricompense di Xbox Game Pass Ultimate senza consti aggiuntivi. Non sono stati svelati i dettagli precisi di questa edizione, ma, se sarà alla pari di quella già disponibile su PC e PlayStation, dovrebbe includere il gioco base, 30 giorni di abbonamento e le espansioni Heavensward e Stormblood. In pratica parliamo di centinaia e centinaia di ore di gioco.