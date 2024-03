Persona 3 Reload: Expansion Pass annunciato, include Episode Aigis: The Answer

Si tratta comunque di una serie di aggiunte, con le prime "ondate" che rappresentano contenuti di minore rilevanza ma che possono essere comunque interessanti per i grandi appassionati della serie.

Come presentato nel trailer, si tratta di aggiunte significative, con elementi più o meno importanti in termini di contenuti di gioco effettivi.

Da notare che tutti i contenuti all'interno del pacchetto saranno disponibili al lancio all'interno del catalogo di Xbox Game Pass , dunque gli abbonati potranno accedervi sostanzialmente in maniera gratuita, all'interno della sottoscrizione al servizio Microsoft.

Durante l'Xbox Partner Preview è stato annunciato con un trailer anche il Persona 3 Reload: Expansion Pass , ovvero un pacchetto di DLC per il remake del terzo capitolo della serie Atlus che comprende anche il grosso Episode Aigis: The Answer , che rappresenta una notevole aggiunta alla storia principale.

A settembre arriva Episode Aigis: The Answer

Persona 3: Expansion Pass, un'immagine di uno dei contenuti aggiuntivi

La "Wave 1" dell'Expansion Pass di Persona 3 Reload è atteso per il 12 marzo 2024 e contiene il Persona 5 Royal Extra Background Music Set e il Persona 4 Golden Extra Background Music Set, in sostanza con tracce musicali aggiuntive ispirate agli altri capitoli della serie.

La "Wave 2", in arrivo a maggio, contiene altre tracce remigate e anche dei costumi aggiuntivi, ma quello che conta maggiormente è il contenuto previsto all'interno della Wave 3, in arrivo a settembre 2024: è questo che contiene Episode Aigis: The Answer, una vera e propria espansione.

The Answer riprende gli elementi aggiuntivi della versione FES, successiva all'originale, che include una sorta di finale aggiuntivo e nuovi elementi narrativi che contribuiscono a completare la storia di Persona 3 ed è dunque un'aggiunta importante per i giocatori che vogliono avere l'esperienza completa.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Persona 3 Reload.