Monster Jam Showdown annunciato da Milestone con un trailer all'Xbox Partner Preview

Tra i nuovi giochi annunciati durante l'Xbox Partner Preview andato in onda questa sera, c'è stato quello da parte di Milestone per Monster Jam Showdown, un gioco di corse tutto basato sui monster truck. Il gioco sarà disponibile durante il corso del 2024 su Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch e PC via Steam ed Epic Games Store.

Come possiamo vedere nel primo trailer ufficiale qui sotto, il gioco proporrà varie modalità di gioco, dalle gare su sterrato, alle sfide freestyle in arena dove sarà necessario accumulare quanti più punti possibili eseguendo vari trick.