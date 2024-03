PlayStation Store: le promozioni del Mega Marzo si espandono con nuovi giochi PS4 e PS5

Le offerte del Mega Marzo di Sony sul PlayStation Store oggi sono state ampliate e ora includono ancora più giochi PS4 e PS5 in sconto e tra le nuove aggiunte troviamo anche Horizon Forbidden West, Sonic Frontiers e Uncharted: Raccolta l'Eredità dei Ladri.

Tra i giochi in sconto troviamo Suicide Squad: Kill the Justice League in versione Deluxe a 65,99 euro, con un abbondante sconto del 40%. Se non vi siete mai avvicinati alla serie Persona di Atlus, potreste valutare la Persona Collection, che include Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable (occhio, non il Reload uscito a febbraio) al prezzo di 53,99 euro, con uno sconto del 40% sul totale.

Sonic Frontiers viene proposto ora al prezzo di 27,99 euro per la Deluxe Edition, con una riduzione di ben 42 euro sul prezzo originale, mentre la Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri può essere vostra al prezzo di 19,99 euro, scontata del 60%. Rimanendo in tema di esclusive PlayStation, Horizon Forbidden West Complete Edition è in vendita a 49,69 euro, con uno sconto di circa il 30%.