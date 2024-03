Batman, Superman, Harry Potter, i live service e la folle gestione di Warner Bros.

Lanciare una nuova proprietà intellettuale è una delle cose più difficili che ci siano nell'attuale settore dell'intrattenimento, e non parliamo solo di quello elettronico. Lo sanno bene i ragazzi di Ascendant Studios con il loro Immortals of Aveum, per fare un esempio recente.

Un conto è produrre un progetto legato a un franchise già popolare e consolidato, un conto è partire da zero e sperare di ritagliarsi un posto in un mercato inevitabilmente dominato dai sequel, dai remake e dai reboot.

Dunque cosa fai quando sei un'azienda che possiede un catalogo di brand dal valore praticamente sconfinato? Dipende: se ti chiami Warner Bros. e fra i tuoi asset ci sono marchi come Batman, Superman o Harry Potter, potresti voler puntare su qualcos'altro, magari perché altrimenti sarebbe troppo facile incassare milioni e milioni di dollari.

L'artwork ufficiale di Hogwarts Legacy

È delle scorse ore la notizia che Warner Bros. vuole concentrarsi su live service e mobile nonostante il successo di Hogwarts Legacy che, per essere chiari, è stato il gioco più venduto in assoluto nel 2023. Ripetiamo nel caso non si fosse capito: il gioco più venduto in assoluto del 2023, ma loro vogliono concentrarsi su live service e mobile.

E Batman? Dopo la trilogia originale, che ha inventato il sistema di combattimento freeflow e le sessioni stealth in cui si eliminano i nemici uno alla volta da posizioni generalmente rialzate (una formula di cui Insomniac si è impadronita per Marvel's Spider-Man, vendendo decine di milioni di copie), Rocksteady Studios ha lavorato per qualcosa come nove anni a Suicide Squad: Kill the Justice League.

Ora, pur non essendo il disastro che molti dicono, è chiaro che l'ultimo progetto del team inglese appartiene a un'altra categoria rispetto ai vari Batman: Arkham, e peraltro sembra confermare che in questo momento in casa Warner Bros. l'idea migliore che hanno per sfruttare il loro personaggio più famoso sia quella di ammazzarlo, che si tratti di Gotham Knights o appunto di Kill the Justice League.