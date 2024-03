Dragon's Dogma 2 ha un solo file di salvataggio per valorizzare l'esplorazione

Tra le tante informazioni su Dragon's Dogma 2 arrivate nei mesi scorsi, una in particolare ha fatto discutere i giocatori, ovvero il fatto che il gioco avrà un solo slot per i salvataggi, sia automatici che manuali. Per questo motivo Game Informer ha deciso di indagare ulteriormente sulla questione approfittando di un'intervista concessa dal game director Hideaki Itsuno, che di tutta risposta ha spiegato che la decisione è stata presa intenzionalmente per valorizzare l'esplorazione e mettere l'enfasi sul brivido di dover prendere delle decisioni senza poter fare affidamento su molteplici salvataggi.

Non solo, stando alle sue parole il giocatore volendo potrà anche caricare la partita dall'ultima locanda visitata, supponiamo per garantire una via di fuga estrema, ad esempio, qualora si ritrovasse bloccato in un dungeon in cui non può avanzare né fuggire se non affrontando un nemico ben al di sopra della sua portata.

"Si tratta effettivamente di un file di salvataggio", ha detto Itsuno. "Tuttavia il gioco offre più opzioni. Ti offre la possibilità di caricare dall'ultima locanda in cui hai riposato, quindi da questo punto di vista non è un gioco in cui non c'è modo di tornare indietro".

"Per quanto riguarda il ragionamento che c'è dietro alla decisione di concedere un solo slot di salvataggio, è molto semplice: vogliamo incoraggiare l'esplorazione e quando concedi troppa libertà sotto questo aspetto ottieni l'effetto contrario".