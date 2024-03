Valiant Hearts: Coming Home è stato annunciato per PC, PS4, Xbox e Nintendo Switch

Valiant Hearts: Coming Home è stato annunciato ufficialmente per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, peraltro con una data di uscita imminente: il gioco sarà disponibile sulle piattaforme appena indicate a partire da domani, 7 marzo.

La conferma di Ubisoft pone fine ai rumor che circolavano da alcune settimane, quando Valiant Hearts: Coming Home è stato classificato per PC in Corea e poi anche per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.