Final Fantasy 7: la trilogia remake è un'esclusiva console PlayStation, dice Sony

"Assicurarsi la trilogia di Final Fantasy 7 come esclusiva console è stata un fiore all'occhiello per PlayStation", ha riferito Svensson, "un elemento che riconosce l'importanza del gioco originale come titolo in grado di definire l'esperienza di PlayStation.

In un'intervista pubblicata dal Washington Post, il vice-president dei contenuti second e third party di Sony Interactive Entertainment, Christian Svensson , ha riferito chiaramente che la trilogia di Final Fantasy 7 viene considerata un'esclusiva console.

L'effettiva condizione di esclusiva di Final Fantasy 7 Remake e Rebirth non è stata mai comunicata in maniera precisa, ma una recente dichiarazione di Sony sembra indicare che l'intera trilogia remake di Final Fantasy 7 sia destinata a rimanere un' esclusiva console di PlayStation , dunque a non arrivare su Xbox e altre console.

Un accordo di valenza storica

Anche Final Fantasy VII Rebirth e il seguito non usciranno su altre console?

La questione avrebbe dunque una valenza storica, ricordando un gioco che è stato importante per l'affermazione di PlayStation sul mercato, secondo l'executive Sony: "Nella generazione della prima PlayStation, Sony computer Entertainment possedeva ancora pochi franchise e, per trovare il suo spazio in un'industria molto competitiva, abbiamo cercato di conquistare i cuori e le menti di alcuni sviluppatori di terze parti fondamentali come Square", ha spiegato Svensson.

Proprio questa concentrazione sulle partnership con le terze parti e sul lanciare giochi che sono effettivamente sviluppati da studi esterni, è considerata "un elemento che fa parte del DNA" di Sony PlayStation, come spiegato dal VP della compagnia, una cosa che si connette direttamente con quanto fatto anche di recente con Final Fantasy 7 Rebirth.

Sebbene ci fossero ormai poche speranze di vedere Final Fantasy Remake su altre console, visto il tempo ormai passato dal suo lancio originale, queste non si sono mai totalmente spente, perché non è mai stato chiarito il rapporto di esclusiva effettivo sul gioco, essendo stato presentato inizialmente come temporale.

Il titolo è poi arrivato su PC, così come arriverà in futuro anche Final Fantasy 7 Rebirth, ma è possibile a questo punto che non siano previste versioni per Xbox o altre piattaforme, sebbene ovviamente le parole dell'executive nell'intervista possano anche raccontare solo una parte della verità più confacente alle necessità di Sony. La cosa non viene infatti approfondita con menzioni al fatto che sia un accordo "assoluto" o rimangano dei termini temporali sull'esclusiva, dunque attendiamo sempre eventuali delucidazioni.