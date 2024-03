PlayStation Store, Mega Marzo: scopriamo le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

PlayStation Store rinnova le offerte con il ritorno del Mega Marzo, l'entusiasmante promozione che promette sconti fino al 75% su di un lungo elenco di giochi PS5 e PS5, molti dei quali disponibili al prezzo più basso di sempre. Come da tradizione, siamo qui a suggerirvi gli affari da non perdere! Dall'orrore rivisitato di Resident Evil 4 agli entusiasmanti combattimenti di Street Fighter 6, dall'appassionante avventura di Star Wars Jedi: Survivor alle meccaniche metroidvania di Blasphemous 2, per arrivare infine a una serie di titoli che potrete portarvi a casa letteralmente per pochi spiccioli, ecco la nostra immancabile selezione.

Resident Evil 4 Leon alle prese con l'iconico villaggio di Resident Evil 4 Seppur di pochissimo, grazie alle offerte del Mega Marzo il remake di Resident Evil 4 tocca il prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, 29,99€ anziché 39,99€ che si traducono in un risparmio del 25% rispetto a una somma già ampiamente ritoccata da Capcom se paragonata ai 69,99€ del lancio, avvenuto lo scorso ottobre. Soldi decisamente ben spesi, perché se tutti hanno pronunciato parole splendide nei confronti di questo rifacimento del grande classico diretto da Shinji Mikami c'è ovviamente una ragione, e la ragione magari è che si tratta di un titolo assolutamente straordinario, che porta le dinamiche della serie survival horror verso nuove vette d'eccellenza. Nei panni di Leon Kennedy, che torna sullo schermo dopo gli eventi di Resident Evil 2, il nostro compito nel gioco sarà quello di trovare e salvare Ashley, la figlia del Presidente degli Stati Uniti, attirata con l'inganno in una località remota e lì tenuta prigioniera dai membri di un misterioso e inquietante culto. Armati e pronti a tutto, saremo in grado di affrontare questa difficile missione? Capace di portare avanti la propria narrazione in maniera convincente, tecnicamente superbo e caratterizzato da un gameplay brillante, al tempo stesso moderno e rispettoso dell'opera originale, il gioco Capcom è l'esempio perfetto di come vadano realizzati i remake: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Resident Evil 4.

Street Fighter 6 Uno spettacolare combattimento di Street Fighter 6 Non è la prima volta che Street Fighter 6 tocca i 39,19€ anziché 69,99€ su PlayStation Store, ma si tratta in ogni caso della cifra più bassa di sempre per la versione digitale dell'eccellente picchiaduro a incontri targato Capcom: uno sconto del 44% che ci invita senz'altro a cogliere l'occasione e a provare tutte le novità di questo nuovo capitolo. Oltre a un sistema di combattimento mai così profondo e sfaccettato, infatti, il gioco può contare su di una quantità enorme di contenuti attraverso le sue tante modalità, un supporto post-lancio che si preannuncia davvero interessante e un'attenzione particolare alla qualità degli incontri in multiplayer online grazie a un netcode solido e affidabile: ulteriori dettagli nella nostra recensione di Street Fighter 6.

Star Wars Jedi: Survivor Cal Kestis esplora uno degli scenari di Star Wars Jedi: Survivor Anche Star Wars Jedi: Survivor torna al prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, 35,99€ anziché 79,99€ che si traducono in una riduzione pari al 55%: più che sufficiente per convincere quegli utenti che per qualche motivo avevano rimandato l'acquisto del gioco, ma che ora possono recuperare la nuova, coinvolgente avventura di Cal Kestis in una galassia lontana lontana. Come avrete letto nella recensione di Star Wars Jedi: Survivor, il sequel firmato Respawn Entertaiment può contare su di un level design eccellente e su di un sistema di combattimento ancora più solido, che aggiunge alle abilità del protagonista introdotte nel primo capitolo diverse nuove possibilità, nonché un comparto narrativo che soprattutto sul finale riesce a entusiasmare.

Blasphemous 2 La struttura metroidvania di Blasphemous 2 Disponibile a 20,09€ anziché 29,99€ grazie alle offerte del Mega Marzo, Blasphemous 2 ci mette nuovamente al comando del Penitente, il guerriero maledetto che viene richiamato per affrontare la minaccia di un nuovo bambino miracoloso, attingendo ancora una volta all'iconografia cristiana per dar vita a un'esperienza visivamente disturbante. Alla fine non tutti i conti tornano, alcuni aspetti avrebbero forse richiesto maggiore attenzione ma l'impianto nella sua totalità non delude e anzi convince grazie a un gameplay coinvolgente e impegnativo, in cui ci troveremo a superare sfide sempre più difficili nel tentativo di salvare il mondo: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Blasphemous 2.