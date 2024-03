The Alters, il trailer gameplay dall'Xbox Partner Showcase: sarà anche su Game Pass

I cloni dovranno essere gestiti, tenendo anche conto che non sono macchine ma essi umani, creati sulla base del passato del protagonista, delle varianti di ciò che è diventato.

Nel trailer gameplay , disponibile qui sotto, possiamo vedere la missione di fuga di Jan Dolski, nel mentre cerca di sopravvivere e fuggire da un pianeta mortale. Per farlo dovrà usare una sostanza aliena - il Rapidium - che sommata a un super computer gli permette di creare dei cloni di se stesso, gli "Altri", che lo aiuteranno a svolgere molteplici compiti sulla nave, impossibile da gestire in solitaria.

Durante l' Xbox Partner Showcase , lo sviluppatore polacco 11 bit studios ha svelato il primo trailer gameplay di The Alters , il suo nuovo gioco sci-fi in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Sarà inoltre incluso su Xbox Game Pass sin dal lancio .

La nostra anteprima di The Alters

Uno dei molti Altri di The Alters

Vi abbiamo anche proposto la nostra anteprima di The Alters, nella quale vi abbiamo spiegato che la prima impressione è che avremo tra le mani tre giochi in un colpo solo, potenzialmente "perfettamente funzionanti e incredibilmente mescolati per essere interconnessi nel loop di gameplay".

A nostro parere, "il potenziale di The Alters è enorme e lo reputiamo già una delle sorprese più interessanti dell'anno". Il periodo di uscita è per ora fissato a un generico 2024.