Starfield si aggiorna con un nuovo grosso update in beta, disponibile oggi

Non si tratta dunque propriamente di nuovi contenuti, ma è comunque una patch di ampie dimensioni, in attesa poi di vedere la sua versione definitiva che verrà rilasciata nei prossimi giorni al di fuori della beta per tutti gli utenti su PC e Xbox.

Si tratta di un aggiornamento particolarmente esteso che va a toccare molti elementi di Starfield, dalla fotografia allo scassinamento , per esempio, con molte caratteristiche che si incentrano sulla qualità della vita come era stato annunciato già nei giorni scorsi.

Seguendo il programma stabilito da Bethesda, Starfield ha ricevuto oggi il nuovo e grosso aggiornamento in beta , con l'arrivo dell'update 1.10.30 disponibile in queste ore in versione provvisoria per la versione PC, con tanti miglioramenti applicati in termini di qualità della vita e altri elementi di gioco.

Tante novità nel percorso di evoluzione di Starfield

Starfield ottiene tante novità anche per la modalità fotografica

Tra le nuove caratteristiche troviamo opzioni per la modalità fotografica che consentono di modificare espressioni e pose dei personaggi e dei compagni in tale modalità, la possibilità di mantenere lo scanner aperto mentre si aprono porte e altro e il fatto di spostare il percorso da una questa attiva a una disattivata renderà questa nuovamente attiva.

Ci sono poi varie altre novità come il supporto per il FOV modificabile utilizzando la visuale in terza persona da dietro la nave, uno slider per regolare il filtro anisotropico e, per quanto riguarda il gameplay, la possibilità di annullare uno scassinamento durante il mini-game apposito senza perdere necessariamente il digipick in uso.

È stato poi aggiunto un auto-salvataggio quando si effettua il viaggio rapido dalla superficie di un pianeta alla sua orbita ed è stata aggiornata l'interfaccia utente della nave perché venga visualizzata meglio su frame-rate più alti.

Seguono poi un'enorme quantità di aggiustamenti e miglioramenti vari che potete trovare elencati nella pagina delle note ufficiali della patch a questo indirizzo sul sito Bethesda. Per il resto, rimaniamo in attesa dell'annuncio dell'espansione Shattered Space che potrebbe essere imminente, in base ad alcune voci di corridoio.