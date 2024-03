Ghost of Tsushima: ecco le prime immagini ufficiali della versione PC

L'annuncio della conversione di Ghost of Tsushima: Director's Cut per PC è stato accompagnato anche da una galleria di immagini che ci offre un ulteriore assaggio del lavoro svolto da Nixxes per portare il titolo di Sucker Punch anche su Steam ed Epic Games Store, che ritrovate qui sotto.

Come già confermato nell'annuncio ufficiale da parte di Sony, la versione PC di Ghost of Tsushima: Director's Cut includerà nuove funzionalità esclusive come il pieno supporto alle tecnologie di upscaling, inclusi DLSS 3, FSR 3 e XeSS di Intel. Chiaramente non mancherà una gamma di opzioni per modificare a piacimento vari parametri grafici e di performance, come ad esempio risoluzione, framerate, qualità delle texture, ombre e così via. Ci sarà anche il supporto alle risoluzioni per schermi ultrawide, in particolare per 21:9, 32:9 e, se disponete di una configurazione a tre monitor, anche i 48:9.