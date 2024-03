Ghost of Tsushima per PC annunciato con data di uscita su Steam ed Epic Games Store

La tanto chiacchierata conversione di Ghost of Tsushima: Director's Cut per PC esiste davvero e la data di uscita non è neppure troppo lontana. Tramite il PlayStation Blog di Sony, Sucker Punch e Nixxes hanno annunciato che il gioco sarà disponibile a partire dal 16 maggio 2024 al prezzo di 59,99 euro su Steam ed Epic Games Store.

Trattandosi della versione completa, oltre al titolo base troviamo anche l'espansione Iki Island e la modalità multigiocatore cooperativa Leggende. Rispetto alla versione console PS4 e PS5, troveremo ovviamente framerate sbloccato, preset grafici e impostazioni personalizzabili, comandi personalizzati e nuove funzionalità.

Tra queste è stato confermato il supporto ai monitor ultrawide con formato 21:9, 32:9 e persino 48:9 con setup da tre schermi. Non mancano poi le tecnologie di upscaling NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 e Intel XeSS e sono supportati anche NVIDIA DLAA e FSR 3 Native AA per migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine.

