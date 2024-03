Ghost of Tsushima per PC: un trailer presenta le caratteristiche della nuova versione

Tra gli altri elementi sono presenti anche il supporto per gli schermi Ultrawide (21:9), Super Ultrawide (32:9) e addirittura per la configurazione a triplo monitor 48:9.

Intanto, Ghost of Tsushima su PC avrà framerate sbloccato e un'ampia varietà di opzioni grafiche su misura per un ampio ventaglio di hardware che va dai PC da gioco di fascia alta ai PC portatili, in base a quanto riferito dagli sviluppatori.

Il trailer mostra diversi frangenti del gioco di Sucker Punch e alcune delle caratteristiche tecniche applicate in particolare alla versione PC, che sembra poter essere fruita da una buona quantità di configurazioni diverse, in attesa di dettagli più precisi sotto questo aspetto.

Ghost of Tsushima: Director's Cut in versione PC si presenta oggi anche con un trailer che mostra in maniera più dettagliata le caratteristiche di questa nuova edizione appena annunciata, che sembrano essere diverse e molto interessanti per gli utenti su Windows.

Tante caratteristiche tecniche aggiuntive

Ghost of Tsushima su PC ha molte caratteristiche tecniche aggiuntive

Ghost of Tsushima su PC supporta l'upscaling e le tecnologie di generazione dei frame come NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 e Intel XeSS, oltre a tecnologie proprietarie come NVIDIA Reflex e il miglioramento della qualità dell'immagine attraverso NVIDIA DLAA, ovviamente in base alle schede video possedute dagli utenti.

Tra le altre caratteristiche si segnala il doppiaggio giapponese in lip-sync, che consente di vedere in maniera più precisa la sincronizzazione tra le animazioni facciali dei personaggi e i dialoghi effettivi, attraverso una renderizzazione in tempo reale da parte del PC.

La versione Windows supporta ovviamente l'uso del controller DualSense collegato con il cavo, ma è possibile giocare anche utilizzando i tradizionali mouse e tastiera, con comandi completamente personalizzabili.

Ghost of Tsushima: Director's Cut è stato annunciato oggi per PC, con data d'uscita fissata per il 16 maggio 2024.