Xbox Partner Preview: seguite l'evento di Microsoft con noi su Twitch

Questa sera andrà in onda un nuovo Xbox Partner Preview , l'evento di Microsoft dedicato principalmente alle aziende di terze parti e i loro giochi in arrivo nei prossimi mesi. L'appuntamento è alle 19:00 italiane di oggi, 6 marzo 2024.

I giochi confermati e cosa possiamo aspettarci dall'Xbox Partner Preview

Microsoft ha confermato che durante l'Xbox Partner Preview di questa sera vedremo nuovi giochi da publisher del calibro di Capcom, Nexon ed Electronic Arts. L'appuntamento durerà circa 30 minuti, durante i quali vedremo oltre una dozzina di trailer, stando alle parole del colosso di Redmond.

Sono stati anche confermati alcuni dei giochi che vedremo stasera, ovvero Tales of Kenzera: Zau, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess e The First Berserker: Khazan. È possibile che parte dei titoli che verranno presentati stasera verranno anche confermati al lancio su PC e Xbox Game Pass, ma per saperlo con certezza dovremo attendere qualche ora.

Chiaramente, trattandosi di un evento esclusivamente dedicato agli studi e publisher di terze parti, non ci sarà alcuna novità o aggiornamento sui giochi prodotti dai team interni degli Xbox Studios o novità relative all'ingresso dei giochi Activision Blizzard all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass. Resta comunque un evento potenzialmente molto interessante, a prescindere dalla piattaforma su cui giocate.