Ghost of Tsushima: preacquisto disponibile su Steam e Epic Games Store, vediamo i bonus

Ghost of Tsushima sta per arrivare su PC ed è già disponibile al preacquisto su Steam ed Epic Games Store, cosa che garantisce l'accesso a una certa quantità di bonus in-game molto interessanti, come vediamo già sui rispettivi store.

Con l'annuncio di oggi è stata comunicata anche la data di uscita di Ghost of Tsushima su PC, ovvero il 16 maggio 2024 e la prenotazione è già disponibile al prezzo standard di 59,99 euro sulle pagine ufficiali dedicate al gioco Sucker Punch su Steam e su Epic Games Store.

Come abbiamo visto, la versione PC ha delle caratteristiche tecniche specifiche che sono state messe in luce anche con il trailer di presentazione ufficiale della nuova edizione.