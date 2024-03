Helldivers 2: la nuova patch modifica il bilanciamento di armi e Stratagemmi

Come promesso, Arrowhead Game Studios ha pubblicato la patch 1.000.100 di Helldivers 2 che apporta le prime modifiche al bilanciamento di armi e Stratagemmi. Come temevano in molti, il fucile a pompa "Spezzaossa", il "Cannone a Rotaia" e lo zaino con generatore di scudi, tutti molto gettonati dalla community vista la loro utilità, sono stati leggermente depotenziati.

Entrando più nello specifico, lo "Spezzaossa" ora ha un rinculo sostanzialmente maggiore e la capacità dei caricatori è passata da 16 a 13. La versione con munizioni incendiarie invece non è stata ritoccata. Per quanto riguarda il "Cannone a Rotaia" è stata diminuita la penetrazione delle armature e ridotti i danni contro le parti resistenti dei nemici. Il "Pacchetto Generatore di Scudi", invece, ora richiede un tempo di ricarica più lungo una volta scarico. Vista la grande utilità di questi equipaggiamenti non è escluso che rimarranno comunque tra i più gettonati nonostante i nerf.