Dragon's Dogma 2: dettagli sulla durata sono stati svelati dal director

Non ci sono ancora informazioni precise riguardanti la durata di Dragon's Dogma 2, ma in base a quanto riferito dal director Hideaki Itsuno, sembra che questa possa essere simile a quella del primo capitolo, come riferito in un'intervista.

Nella medesima occasione in cui ha spiegato che, dopo 20 anni su Dragon's Dogma e DMC, vorrebbe lavorare a qualcosa di nuovo, ha anche fornito questo dettaglio interessante sulla longevità del nuovo gioco in arrivo, che a quanto pare garantirà una bella dose di gameplay agli appassionati.

"Per i giocatori che si concentrano solo sulle cose principali e vogliono soltanto portare avanti la campagna, la durata del gioco non dovrebbe cambiare molto da quella del primo capitolo", ha spiegato Itsuno nell'intervista. "Per quelli che vogliono invece fare tutto, che vogliono vedere tante cose e vogliono godersi il gioco appieno ci siamo sforzati di aggiungere quanti più elementi possibile", ha riferito il director.