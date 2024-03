Dopo 20 anni su Dragon's Dogma e DMC, Itsuno vorrebbe lavorare a qualcosa di nuovo

Il 21 marzo 2024 arriverà su PS5, PC e Xbox Series X|S Dragon's Dogma 2, il nuovo gioco di Hideaki Itsuno, che precedentemente aveva diretto Devil May Cry 5. Ora che entrambe le saghe sono tornate al centro della scena, cosa possiamo aspettarci dallo sviluppatore? Ovviamente non può fare annunci, ma ha ammesso che se dovesse decidere "di pancia" opterebbe per la creazione di una nuova IP.

Come creare un seguito secondo Hideaki Itsuno

Una scena di Dragon's Dogma 2

Nell'intervista afferma anche: "Se si fa un sequel subito dopo aver realizzato un gioco, la priorità va a ciò che è stato lasciato indietro, a ciò che non si è potuto fare. Dieci anni ti danno abbastanza tempo per guardarti indietro e capire 'cosa volevo davvero fare? Cosa stavo davvero cercando di realizzare? Sia per Dragon's Dogma 1 che per Dragon's Dogma 2, una cosa che volevo davvero creare è che questi mondi esistessero da soli, e poi tu, come personaggio, penetrassi in quei mondi e li influenzassi".

"Con Dragon's Dogma 1, il meglio che potevamo fare con la tecnologia dell'epoca era farlo sembrare un mondo a sé stante. Ma questa volta, concentrandoci maggiormente sull'IA [dei PNG] e sfruttando le tecnologie attuali, credo che siamo stati in grado di creare un mondo a sé stante con persone che lo abitano, mostri che lo abitano, e poi far sì che il personaggio abbia un impatto su tutti questi elementi."

"Volevo davvero considerarlo un simulatore e credo che ci siamo riusciti".

Vi lasciamo infine al nostro provato di Dragon's Dogma 2, prima della recensione.