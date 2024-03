Mario Kart 8 Deluxe: Nintendo regalerà 10 dollari ai 310 giocatori migliori per il Mario Day

Nintendo ha annunciato i Mario Kart 8 Deluxe Open, che si svolgeranno il 10 marzo, in occasione del cosiddetto Mario Day (o MAR10 Day). Ricchi premi per i 310 giocatori migliori che concorreranno, visto che avranno la possibilità di vincere 10 dollari. Più precisamente, rieceveranno 1000 Gold Point di My Nintendo, il cui valore equivale a 10 dollari.

Il torneo sarà aperto a tutti i possessori del gioco su Nintendo Switch, con abbonamento a Nintendo Switch Online per competere via internet. Per partecipare bisogna cercare il codice del torneo: 3409-7365-4571.

Nel caso, è possibile partecipare anche se non si è ancora abbonati a Nintendo Switch Online, visto che per il Mario Day sarà offerta una prova di quattordici giorni per valutare il servizio. L'offerta sarà valida fino al 17 marzo.