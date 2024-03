LEGO Super Mario: tante offerte per il MAR10 Day, un teaser trailer anticipa delle sorprese

Domenica 10 marzo si festeggia il MAR10 Day, ovvero il giorno in cui Nintendo e gli appassionati celebrano Super Mario e amici. Per l'occasione LEGO ha annunciato una serie di promozioni per i set LEGO Super Mario e ha pubblicato un breve teaser trailer che anticipa grosse novità in arrivo.

Come possiamo vedere il filmato stuzzica gli appassionati con una sorta di diretta per festeggiare il MAR10 Day interrotta bruscamente da un forte rumore di sottofondo. Difficile dire di cosa si tratta, ma non dovremo attendere a lungo per scoprirlo: LEGO infatti ha indicato sabato 9 marzo come giorno per un "entusiasmante evento di LEGO Super Mario", dove con tutta probabilità scopriremo cosa ha in serbo per noi la compagnia danese.