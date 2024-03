Il team di Helldivers 2, Arrowhead Game Studios, è stato comprato da Sony? Il CEO interviene

Nelle ultime ore è iniziato a circolare un rumor secondo il quale Arrowhead Game Studios - sviluppatore di Helldivers 2 - sarebbe già stato acquistato da Sony Interactive Entertainment e aggiunto ai PlayStation Studios. Sarebbe una mossa che segue la struttura di espansione tipica di PlayStation, ma sarebbe strana dopo il licenziamento di 900 dipendenti e la chiusura di un team. In ogni caso, ora è arrivata la smentita da parte del CEO della compagnia.

Johan Pilestedt di Arrowhead Game Studios, che oltre a essere amministratore delegato è anche direttore creativo, ha scritto tramite Twitter che l'acquisizione del suo team gli è completamente nuova, il che ovviamente significa che è un falso.

Pilestedt sottolinea anche che l'immagine è ovviamente non ufficiale visto che include un logo molto vecchio di Arrowhead Game Studios.

Come sempre, è possibile che in realtà sia tutto vero e che Pilestedt debba negare per questioni contrattuali, ma in tal caso il CEO avrebbe semplicemente evitato di commentare, invece di dire qualcosa di falso.