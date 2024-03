Helldivers 2: abbracciarsi è una delle strategie più efficaci del gioco, sul serio

Se però il vostro alleato non dispone di un generatore di scudo? Può abbracciarvi per sfruttare il vostro. Una delle emoticon di Helldivers 2 permette al giocatore di allargare le braccia in attesa di un abbraccio. Il secondo può accettare e farsi così proteggere dall'esplosione .

Per capire la questione bisogna sapere un paio di dettagli. Gli Helldivers possono equipaggiarsi con un generatore di scudo che blocca l'ondata esplosiva di una bomba usata contro i nemici. Nel video qui sotto potete subito vedere un esempio di come funziona.

Qual è l'arma più potente di Helldivers 2 ? L'amicizia. No, sul serio. Un caldo abbraccio è alla base di una nuova strategia utilizzata dai giocatori per avere la meglio sui nemici.

I limiti della strategia di Helldivers 2

Helldivers 2

Ovviamente questa strategia ha dei limiti. Prima di tutto, il generatore di scudo non vi protegge dalla bomba, ma dalla sua esposizione: quindi fate attenzione a non farvela arrivare in testa quando questa cade. Inoltre, e questo è più importante, dovete fare massima attenzione al tempismo, poiché l'abbraccio non dura molto, quindi è facile anticipare troppo la mossa e non essere sotto la protezione dell'alleato, morendo così per l'ondata.

Non è chiaro se questa strategia sia stata pensata dagli sviluppatori di Helldivers 2 o se si tratti di una sorta di bug. In ogni caso, speriamo non venga rimossa perché un caldo abbraccio è sempre più efficace di mille bombe da 500KG.

I dieci milioni di morti sul pianeta Mort forse non hanno abbracciato abbastanza.