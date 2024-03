S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone in prenotazione per PS4 in Giappone, ma non è ancora stata annunciata

In alcuni negozi giapponesi è apparsa in prenotazione la raccolta S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone per PS4 con tanto di immagini e data d'uscita: il 27 giugno 2024. Il bello è che costa 6.578 yen e non è stata ancora annunciata. Sì, GSC Game World non l'ha mai presentata. Comunque sia conterrà i primi tre giochi della serie: S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky e S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat. Per avere un esempio di negozi con già la prenotazione attiva, andate su Biccamera, Neowing o Rakuten Books.

Si tratta di una novità rilevante perché è la prima volta che gli S.T.A.L.K.E.R. arrivano su console. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl dovrebbe essere lanciato il 5 settembre 2024 su PC e Xbox Series X/S, a meno di ulteriori rinvii, ma i capitoli precedenti non avevano mai avuto una versione diversa da quella PC. Il che è un peccato, visto che si tratta di tre ottimi giochi dalla grandissima atmosfera e da meccaniche difficilmente replicate in altre opere.