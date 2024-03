Come scoprirete leggendo la recensione di Expeditions: a MudRunner game , per questo spin-off gli sviluppatori hanno cambiato diverse cose rendendo l'esperienza di gioco per certi versi più rilassante, ma non meno impegnativa.

Sempre più persone amano la serie di MudRunner, ed è una cosa bellissima. Perché guidare non deve essere sempre una questione di velocità, arrivare primi a ogni costo con gli occhi iniettati di sangue per i trecento chilometri orari costanti. Guidare è qualcosa di più profondo, cerebrale, specialmente se si è a così stretto contatto con la natura.

L'esplorazione è tutto

Drone e binocolo si riveleranno compagni essenziali nelle nostre avventure con Expeditions

MudRunner e SnowRunner ti fanno lavorare con la logistica, devi piazzare i diversi mezzi sulla mappa in modo da creare una rete di soccorsi e approvvigionamento, concentrandosi perlopiù sui trasporti eccezionali attraverso terreni accidentati. Expeditions: a MudRunner game pone invece l'accento sull'esplorazione, che viene sospinta da missioni legate alla documentaristica, alla preservazione, alla mappatura geologica del terreno. Ci sono diverse missioni legate a un canale documentaristico che ci porteranno per esempio a piazzare videotrappole per gli animali tra i boschi più fitti e i canyon più aspri o a cercare edifici abbandonati per una nuova serie televisiva. Altre missioni vengono offerte dal governo: quello dell'Arizona per esempio vi pagherà per fare una rilevazione geologica nei pressi di un laghetto che si è formato presso un cratere.

I compiti sono tantissimi e piuttosto vari e parliamo soltanto di quelli principali. Esplorando ciascuna mappa ci imbatteremo infatti in una miriade di attività secondarie, a volte persino più divertenti di quelle portanti. Anche qui, in alcuni casi, saremo chiamati a trasportare carichi particolarmente ingombranti, ma questo tipo di missione in Expeditions è un eccezione, al contrario di SnowRunner e MudRunner nei quali è la regola.