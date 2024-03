Alan Wake 2: nuova patch disponibile, migliora la grafica e abbassa i requisiti minimi su PC

Remedy ha pubblicato una nuova patch per Alan Wake 2 in queste ore, che sembra indirizzata esclusivamente alla versione PC almeno per il momento, con il Title Update 1.0.16.1 che apporta alcune novità tecniche per quanto riguarda alcune configurazioni specifiche.

La modifica applicata dall'aggiornamento è interessante, perché amplia di fatto la platea di configurazioni supportate dal gioco in questione, abbassando la soglia di accesso come possibilità di hardware minimo per utilizzare Alan Wake 2.

Di fatto, la patch ottimizza il rendering del gioco ampliando il supporto anche a schede video che non supportano i mesh shader: come risultato di questa variazione, tra le GPU supportate vengono aggiunti anche alcuni modelli più bassi rispetto a quanto visto prima.